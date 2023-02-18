شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يفتح النار على رئيس الاتحاد الأوروبي بسبب مباراة ريال مدريد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أدلى المدير الفني الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي، تصريحات نارية حول ما اثير مؤخرا بالمطالبة برحيل ألكسندر تشيفرين من مقعد رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

مطالبات برحيل رئيس الاتحاد الأوروبي

وجاءت تلك المطالبات خاصة بعد وجود فوضى في الفترة الأخيرة فيما يخص دخول جمهور ليفربول إلى ملعب نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي والتي انتهت بفوز ريال مدريد بهدف نظيف.

تصريحات كلوب ضد رئيس الاتحاد الأوروبي

وقال كلوب في تصريحات لشبكة ليفربول إيكو:"لا أطالب برحيل تشيفرين.. لست متأكدًا من الذي اتخذ القرار الخاص بلعب المباراة النهائية بباريس".

وأكمل:"أعمل رئيسًا لبعض الأشخاص، وفي الكثير من الأشياء لا أعمل على بعض الموضوعات بنفسي بنسبة 100%، لذلك أحصل على معلومات من أشخاص مختلفين ثم أتخذ قرارًا، وكلما كانت المعلومات التي تحصل عليها أفضل، كانت القرارات أفضل".

وواصل كلوب قائلًا: "لا أعتقد أن تشيفرين هو من قام باتخاذ القرار باللعب في باريسن ولكن شخصًا ما جمع كل الأوراق معًا ليقول له هذا أفضل مكان".

وأختتم كلوب قائلا: "لا أتوقع أنه سافر إلى باريس أو روما أو برلين ثم قال، هناك أشخاص آخرون يفعلون ذلك، ربما كان يجب على أحدهم أن يفكر إذا كان هناك مكان أفضل لكي يتولى وظيفة أخرى".