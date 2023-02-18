شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة نيوكاسل بالدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يترقب عشاق المستديرة الخضراء، مباراة ليفربول أمام نظيره نيوكاسل، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

ويستعد ليفربول لمواجهة نظيره نيوكاسل يونايتد، اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي.

وكان يورجن كلوب أكد من قبل، جاهزية فيرجيل فان دايك، عقب عودته من الإصابة، كما أصبح فيرمينيو، وجوتا، جاهزين للمشاركة معالفريق.

تشكيل ليفربول لمواجهة نيوكاسل

ومن المتوق أن يعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، تشكيل الفريق لمواجهة نيوكاسل، كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جو جوميز، فيرجيل فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: بايتيتش، فابينيو، جوردان هندرسون.

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، كودي جاكبو.