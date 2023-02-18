شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يكشف: مونديال قطر سببًا في أزمة ليفربول والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، بالتعليق عن أزمة الفريق الإنجليزي، بسبب بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وقال كلوب في تصريحات نشرتها شبكة "vavel" العالمية: لم تكن هناك علامات واضحة بشأن ذلك، ولكننا نعلم جميعًا أن الأداء الذي نقدمهعلى أرض الملعب مرتبط بعوامل مختلفة، على صعيد الحالة البدنية والعقلية.

وتابع: كان من الواضح دائمًا أنه سيكون له (كأس العالم في منتصف الموسم) تأثير كبير، لكن البعض تعامل معه بشكل أفضل، والبعضالآخر تدرب أكثر، والبعض الآخر لعب بشكل أقل، وكل هذه الأشياء.

وأضاف: الشيء الوحيد بالنسبة لهم جميعًا، خاصة لأولئك اللاعبين الذين قضوا وقتًا طويلًا في كأس العالم، أن وقتًا طويلًا قد مر حقًا منذبداية الموسم، وبالنسبة لنا كانت نهاية الموسم الماضي هي أحدث شيء ثم العودة من جديد.

وشدد: هذا عام طويل، بالنسبة لبعض اللاعبين كان الأمر عبارة عن استراحة لمدة أسبوعين ونصف، منذ يوليو 2021، لذلك هذا طويل حقًا.

وأكمل: لا يمكننا الاستعداد لأشياء لم نشهدها من قبل، آمل فقط ألا تحدث مرة أخرى، كأس العالم في منتصف الموسم، لا نلوم على وضعناولكن على الوضع العام للاعبي كرة القدم.

وأتم: لا يمكننا إدخال المزيد من المباريات، لاعبو كرة القدم يتأثرون بشدة بجدول المواعيد، وهذا واضح.