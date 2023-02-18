شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "سياحة النواب" لمحافظ جنوب سيناء: شرم الشيخ واجهة مشرفة لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حمد الطيبي وكيل لجنة السياحة إن مدينة شرم الشيخ وجهة مشرفة لمصر، داعيا إلي العمل على ضرورة استثمار الإمكانيات السياحية بشرم الشيخ، مشيرا إلي أن القطاع السياحي يدفع الدولة للإمام ويعد بمثابة قاطرة للاقتصاد المصري، ودفعه للأمام.

وانتقد "الطيبي" خلال لقاء لجنة السياحة بمجلس النواب، مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وسط حضور المستثمرين بالقطاع، فكرة حرق الأسعار داخل الفنادق أو المنشآت السياحية، مؤكدا أنها لن تؤدي إلي تراجع السياح أو التدفق السياحي، داعيا إلي تبني الحد الأدنى من الأسعار.

واقترح أن تتبني لجنة السياحة بمجلس النواب مبادرة لتنسيق بين الحكومة والمستثمرين فى المجال السياحي لدعم القطاع بأكمله.

ويضم الوفد كل من النائبة نورا على رئيسية اللجنة، وأحمد الطيبى وكيل اللجنة، وأمانى الشعولى أمين سر اللجنة، كما يضم النائبة نشوى الشريف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب أحمد إدريس، والنائب بهاء الدين أبو الحمد، والنائبة سحر عطية، والنائب سليمان عطيوى، والنائب عماد الدين الدرجلى والنائب محمد طه.