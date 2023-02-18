شكرا لقرائتكم خبر عن جاسم بن حمد ينهي أولي صفقات اليونايتد فى الإنتقالات الصيفية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن المستثمر القطري جاسم بن حمد، قد استقر على إنهاء أولي صفقات اليونايتد فى الصيف، حيث يدرس المالك الجديد المتوقع للشياطين الحمر التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار، لاعب باريس سان جيرمان، كأولي للهدايا للفريق الإنجليزي.

ويثق بن حمد بقدرته على شراء اليونايتد، بعد أن رفع العرض المقدم لشراء الفريق الإنجليزي إلى 5 مليار جنيه إسترليني، الشئ الذي قك يوافق عليه مالكي اليونايتد الحاليين، فى حالة عدم الحصول على عروض أكبر من أجل قلعة الشياطين الحمر.

وكان ملاك المان يونايتد قد أعلنوا بعد رحيل رونالدو مباشرة، بأن الفريق معروضا للبيع كحد اقصي فبراير 2023 الجاري، ليدخل بن حمد فى التفاوض بشكل قوي وسريع خلال الساعات القليلة الماضية، ويقترب من الظفر بحقوق شراء الفريق الإنجليزي.



وعود بن حمد لجماهير اليونايتد

ووعد بن حمد جماهير اليونايتد القلقة على مستقبل الفريق، بطفرة حقيقية على جميع الأصعدة، والعودة بالفريق إلى منصات التتويج، حال نجاحه فى الإستحواذ على أسهم الفريق.

وأكد حمد خلال بيانه الأخير الذي أطلقه أمس، بأنه سيقوم بتخليص اليونايتد من كافة المديونات، وسيعمل على تحقيق إستثماري حقيقي داخل الفريق الذي يعشقه، كونه أحد أبرز المشجعين للشياطين الحمر.