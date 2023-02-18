شكرا لقرائتكم خبر عن موقف راشفورد من الرحيل إلى باريس بعد بيع اليونايتد.. تفاصيل نارية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي باريس سان جيرمان ما زال يسعي وراء ضم النجم الإنجليزي ماركوس راشفورد فى الصيف المقبل، يأتي ذلك على غرار إقتراب المستثمر القطري جاسم من شراء قلعة الشياطين الحمر خلال شهر فبراير الجاري، بعد أن تم عرضها للبيع.

وأفادت التقارير أن العلاقة بين جاسم والخليفي جيدة للغاية، مما قد يسمح بحدوث هذا الإنتقال، حال إن تمكن المسثمر القطري من شراء أسهم اليونايتد فى الفترة القليلة المقبلة، مما سيكون بمثابة الصدمة لدي مشجعي الأولد ترافورد، والذين يرون أن راشفورد نجم الفريق الأول هذا الموسم.

وكانت بعض المصادر قد أعترفت بإقتراب جاسم بن حمد من شراء اليونايتد بمقابل يوازي خمسة مليار جنيه إسترليني، مع إحتمالية رفع المقابل المادي فى حال رفض مالكي اليونايتد للأمر.



جاسم يحسم أول صفقات اليونايتد

وأكدت بعض المصادر القريبة من جاسم، أنه لن يترك راشفورد إلى باريس دون مقابل، أو من أجل علاقته الطيبة مع الخليفي فحسب، حيث أن بن حمد يجهز لمفاجأة كبري لجماهير الشياطين الحمر بالتعاقد مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، كأولي الصفقات تحت ولايته.

حيث يتوقع أن يوافق نيمار على عرض اليونايتد، فى ظل وجود أنتوني وكاسميرو، زملائه فى منتخب السيلساو، مما سيسهل كثيرًا من إنقاله إلى قلعة الشياطين الحمر.