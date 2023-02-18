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جهود إماراتية متواصلة لإغاثة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تستمر دولة الإمارات لليوم الثاني عشر على التوالي في إرسال المساعدات الإغاثية للمتضرين من الزلزال في كل من سوريا وتركيا والتي تأتي ضمن عملية "الفارس الشهم 2".

 

جهود إماراتية متواصلة لإغاثة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا

 

حيث بلغ عدد الرحلات إلى سوريا 58 طائرة شحن محملة 1918 طنًا من المواد الإغاثية وكذلك 39 طائرة شحن محملة بـ706 أطنان إلى تركيا ليصبح عدد الرحلات 97 تحمل على متنها 2624 طنًا من المواد الغذائية والطبية وخيم إيواء حتى الآن.

 

وتستمر فرق البحث والإنقاذ الإماراتية بتركيا في مساعيها لإنقاذ العالقين تحت الأنقاض من خلال أجهزة ومعدات متطورة في مجال البحث والإنقاذ.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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