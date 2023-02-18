شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى: مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية بـ150 مليار جنيه خطوة هامة لتشجيع الصناعة الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس حازم الجندى عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، إن إعلان الحكومة عن مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية بإتاحة 150مليار جنيه جاء في توقيت هام للغاية، وتتماشى مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم الصناعة في مصر، لافتا إلى أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع وتقليل الاستيراد من الخارج سيلقى بظلاله إيجابيا على النهوض بالاقتصاد وخفض الطلب على العملة الصعبة.

وذكر الجندى، أن المبادرة تأتى بتمويلات ميسرة بفائدة 11% لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي، بحيث يتم تخصيص 140 مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل و10 مليارات جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج على مدار 5 سنوات؛ بما يُسهم فى تشجيع المستثمرين على التوسع فى الإنتاج، والتصدير أيضًا خاصة فى ظل الجهود الكبيرة الداعمة للمصدرين لافتا إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل 10 مليارات جنيه سنويًا فارق سعر الفائدة فى مبادرة دعم الصناعة والزراعة.

ولفت عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ ، إلى الدولة اتخذت عدة إجراءات هامة مؤخرا من أجل تشجيع الصناعة منها على سبيل المثال تحملها لقيمة 5 مليارات جنيه قيمة الضريبة العقارية عن القطاعات الصناعية والإنتاجية لمدة ثلاث سنوات، كما أنها تتحمل 6 مليارات جنيه سنويًا لدعم الكهرباء للصناعة، بالإضافة إلى الإعلان عن إلغاء رسم التنمية والضريبة الجمركية عن استيراد مكونات المحمول لتشجيع صناعة التليفون المحمول في مصر

كان محمد معيط وزير المالية أعلن صباح اليوم السبت، عن مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية بإتاحة 150 مليار جنيه تمويلات ميسرة بفائدة 11% لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي مؤكدا أن الحكومة تحرص على توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية «الصناعة والزراعة»، من خلال وضع حد أقصى بـ 75 مليون جنيه لتمويل الشركة الواحدة، و112.5 مليون جنيه للكيانات متعددة الأطراف.