شكرا لقرائتكم خبر عن مقرر لجنة الثقافة بالحوار الوطنى: نستهدف الاتفاق حول معطيات ثقافية للجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد زايد مقرر لجنة الهوية الوطنية والثقافة بالحوار الوطنى، إن هناك علاقة بين الهوية والثقافة، لأن الهوية تصنع من خلال المعطيات الثقافية المختلفة، وكلما حصل المجتمع على ثقافته وكلما كانت هذه الثقافة منضبطة ومستمرة ومتراكبة عبر الزمن كلما كانت الهوية لا يصيبها أى شكل من أشكال التفكيك.

وأضاف أحمد زايد خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، من وجهة نظرى إن الهوية الوطنية والثقافة من أهم الموضوعات بالحوار الوطنى، موضحا أن الهدف الأساسى منه هو أن نكون من خلال الحوار أشكال من الاتفاق حول المعطيات الثقافية التى تكون الجمهورية الجديدة فى المستقبل.

ولفت أحمد زايد إلى أن المجتمعات العربية بها مشكلة كبيرة وهى أن الكتلة الشبابية كبيرة فى عدد السكان تقترب من 40% من عدد السكان من الأجيال الصغيرة، موضحا أن هذه الكتلة تواجهها الكثير من التحديات أهمها التحدى المرتبط بالعالم المرقمن والعالم المعولم الذى يدخلها فى متاهات كثيرة من التشابكات العالمية.