الحكم على جاسوس سابق لروسيا بسفارة بريطانيا

ياسر رشاد - القاهرة - أصدرت محكمة بريطانية بحبس حارس أمن سابق في سفارة لندن لدى ألمانيا 13 عاما، بعد إدانته بالتجسس لصالح روسيا.

اقرأ أيضا..محكمة بريطانية تتهم أبوين بإنهاء حياة ابنتهما المعاقة لسبب تافه

وأقرديفيد سميث، البالغ من العمر 58 عاما، بذنبه في 8 تهم موجهة إليه، وفقا لقانون الأسرار الحكومية. ومع ذلك، قال إنه لم يرغب في إحداث أي أذى

وقررت المحكمة بحسبه لمدة 13 عاما وشهرين، وفي وسعه قضاء المدة في بريطانيا أو ألمانيا. وتعليقا على القضية، وصف وزير الدولة لشؤون الأمن، توم توغندهات، في تغريدة على "تويتر" موظف السفارة المدان بـ"الخائن"

وأضاف: لقد خاننا جميعا وعرض سفارتنا وبلدنا للخطر

توقف بريطانيا للاشتباه بتجسسه لحساب روسيا خيانة الثقة وزعم سميث أنه دخل في حالة من الاكتئاب عندما بدأ في تسريب أسرار السفارة. لكن القاضي جستيس وول رفض الأخذ

بكلامه، أثناء المحكمة التي انعقدت في "أولد بيليه" في لندن، وقال إن المدان جمع قدرا كبيرا من المعلومات لإلحاق الضرر بالمصالح البريطانية، عبر إرسال هذه المعلومات إلى قوة معادية، التي هي روسيا. وأضاف القاضي موجها حديثه إلى المدان: "لقد كانت وظيفتك ضمان أمن السفارة وطاقمها

ولفت إلى أن المعلومات التي جمعها سميث أحدثت حالة من القلق والتوتر لدى موظفي السفارة وعائلاتهم

وبحسب المحكمة، فقد أخذ موظف الأمن في السفارة صورا ووثائق من مكاتب وأدراج السفارة، كما أظهرت كاميرات المراقبة.

لمزيد من الأخبار..اضغط هنا