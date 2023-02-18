زعيم كوريا الشمالية وابنته يحضران مباراة كرة قدم

ياسر رشاد - القاهرة -

في حدث نادر اصطحب زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون ابنته الصغيرة إلى مباراة كرة قدم احتفالاً بيوم ميلاد والده الراحل.

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و في أحدث ظهور لها في سلسلة من الظهور العلني أثارت الجدل حول ما إذا كان يتم إعدادها لدور قيادي في المستقبل.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، إن وجود كيم جونغ أون وابنته "المحبوبة، المعروفة باسم كيم جو-إيه، التي يعتقد أنها تبلغ من العمر نحو 10 سنوات، قد منحها البهجة والحماس" لمباراة يوم الجمعة الاحتفالية بين موظفي مجلس الوزراء ووزارة الدفاع.

وفي نهاية المباراة، فاز فريق وزارة الدفاع بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم تغلب على موظفي الحكومة مرة أخرى في لعبة شد

الحبل.

وذكرت وكالة "أسوشيتيد برس" أن الفعالية أُقيمت للاحتفال بعيد ميلاد الراحل كيم جونغ إيل الزعيم السابق للبلاد ووالد الحاكم الحالي.

وقال تقرير وكالة الأنباء المركزية: "كان الملعب مليئاً بالبهجة والحماس لمسؤولي مجلس الوزراء ووزارة الدفاع الوطني الذين تشرّفوا بإقامة فعاليات رياضية وثقافية كبيرة في عطلة الربيع لشهر فبراير بحضور كيم جونغ أون؛ الذي يودون رؤيته حتى في أحلامهم".

وشُوهدت كيم يو جونغ، شقيقة "كيم" التي تعدّ من كبار مسؤولي السياسة الخارجية، جالسة خلفهما.

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