137 ألف زيارة يومية من مستخدمي الإنترنت في الدول العربية لمواقع الاحتيال المالي

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت دراسة لمركز الجرائم السيبرانية بجامعة نايف العربيةبالإشتراك مع "الإنتربول" تزايد استخدام المحتالين في الآونة الأخيرة للتقنية والفضاء السيبراني كالهندسة الاجتماعية عبر الإنترنت والتصيد والانتحال الإلكتروني وبرامج الفدية حيث يسهل الفضاء السيبراني ارتكاب مثل هذه الجرائم.

أشارت الدراسة إلى أن جرائم الاحتيال المالي عبر الانترنت خلقت 22 تحديًا للجهات المعنية منها صعوبة تعقب المجرمين واسترداد الأموال.

كما كشفت الدراسة عن رقم صادم حول زيارة مواقع الإحتيال حيث بلغ عدد الزيارات اليومية من مستخدمي الإنترنت بالدول العربية لمواقع الاحتيال المالي أكثر من 137 ألف زيارة في اليوم الواحد، وحوالي 50 مليون زيارة سنوية، إضافة إلى وجود تباين كبير في استعدادات الجهات المعنية على مستوى الدول العربية لمواجهة الجرائم الماليَّة عبر الإنترنت، خاصة فيما يخص آليات البلاغات الإلكترونية المتاحة لضحايا.

ولمواجهة قضايا الإحتيال المالى تنظم جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية غدا الأحد ورشة عمل حول الجرائم المالية عبر الإنترنت والإحتيال المالى عن طريق الهندسة الإجتماعية وذلك بمشاركة خبراء عرب ودوليين فى مجال مكافحة الجريمة عبر الإنترنت .

يأتي تنظيم الورشة انطلاقًا من إستراتيجية جامعة نايف 2019-2023 بوصفها الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب التي ركزت على دراسة الجرائم الاقتصادية والسيبرانية؛ لما

تمثله من تحدٍ كبيرٍ للجهات الأمنية عربيًا ودوليًا، واستمرارًا لجهود الجامعة في مكافحة مثل هذه الجرائم؛ حيث أسست مركز الجرائم السيبرانية والأدلة الرقمية، ونفَّذت العديد من الدراسات والأبحاث في هذا المجال.

الورشة التي تستمر ثلاثة أيام يناقش خلالها الخبراء العرب والدوليون 19 ورقة عمل تركز على ثلاثة محاور رئيسة حيث تتضمن جلسات اليوم الأول بمقر الجامعة بالرياض أساليب الهندسة الاجتماعية عبر الإنترنت الأكثر شيوعًا في الاحتيال المالي، أما اليوم الثاني فتدور المناقشات حول حالات واقعية لتلك الجرائم وأفضل ممارسات التحقيق فيها، فيما سيكون اليوم الثالث والأخير مخصصًا لمناقشة التحديات والفرص المستقبلية ذات الصلة بالاحتيال المالي، كما سيعقد على هامش الورشة عدد من جلسات العصف الذهني والطاولات المستديرة التي تركز على مناقشة الجرائم المالية الإلكترونية وتحديات التحقيق فيها.