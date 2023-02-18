هجوم إيراني على سفن إسرائيلية في بحر العرب

ياسر رشاد - القاهرة - على إثر السفن الإسرائيلية التي تعرضت لهجوم في بحر العرب الأيام الماضية، أفاد مصدر دفاعي إقليمي، أمس الجمعة، أن سفينة واحدة على الأقل تملكها اسرائيل تعرضت لهجوم ومن المفترض أن إيران هي من قامت بتنفيذه ولم يُدلي بمزيد من التفاصيل.

وقالت شركة الأمن البحري البريطانية "أمبري إنتليجس" أن طهران هي من شنت الهجوم، وعلقت أن ثلاث سفن تعرضت للهجوم بواسطة أنظمة جوية مسيرة في بحر العرب، ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

ولم يصدُر تعليق فوري من إيران، التي رفضت اتهامات وقوفها وراء حوادث مماثلة في السنوات القليلة الماضية.

ولم تتوقف الاتهامات بين الطرفين، فقد أعلنت إسرائيل أنها

لن تتوانى عن صد طهران، ومنعها من الحصول على أسلحة نووية، وأكدت على معارضتها استئناف المفاوضات الغربية الإيرانية، بغية إعادة إحياء الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015.

فيما تتهم طهران تل أبيب بتنفيذ هجمات على أراضيها، كان آخرها هجوم بطائرات مسيرة طال مصنعاً عسكرياً بالقرب من مدينة أصفهان وسط البلاد قبل أشهر.

وتعهّدت حينها إيران بالرد بعدما بدا أنه أحدث حلقة في حرب خفية طويلة الأمد.

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