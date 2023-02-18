الشيوخ الأمريكي يطالب بالتصدي لطائرات إيران المنتشرة في الشرق الأوسط

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور بوب مينينديز، إن الطائرات المسيرة الإيرانية نشرت الدمار في أنحاء منطقة الشرق الأوسط على مدى سنوات، مشيرًا إلى أن هذه الطائرات تقتل مدنيين حاليًا خلال العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وتقدم عدد من النواب الجمهوريين والديمقراطيين بمشروع قانون في مجلس الشيوخ الأمريكي، يندد بالمسيرات الإيرانية، ويطالب بالتصدي لها، كما دعا المشرعون إدارة الرئيس جو بايدن إلى إنتاج أنظمة لمواجهة تلك المسيرات الإيرانية.

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وكتب مينينديز عبر حسابه الرسمي على تويتر"أن اللجنة "تواصل العمل على تشريع يستهدف التصدي للمسيرات الإيرانية، ووقف تصديرها لوكلاء طهران وللعناصر الإرهابية.

وأكد المبعوث الأمريكي الخاص بإيران، روبرت مالي، أن الأدلة تتزايد على استخدام الطائرات المسيرة الإيرانية في المنطقة، ومن جانب روسيا

أيضًا خلال حربها على أوكرانيا.

ومازالت طهران أكبر عنصر مزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن دور شركاء الولايات المتحدة أساسي في التصدي لهذه الأنشطة وفقا لقائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا.

كانت الإدارة الأمريكية فرضت مؤخرًا عقوبات جديدة على مؤسسات وشركات إيرانية، لا سيّما الحرس الثوري، بسبب نشاطاته في مجال “الدرون”، وتزويده القوات الروسية بها، وطالما وجهت انتقادات لطهران بسبب دعمها للعديد من الميليشيات في الشرق الأوسط، لا سيّما في العراق واليمن ولبنان، ما يزعزع أمن تلك البلدان.