الصحة العالمية تطالب بجمع 84 مليون دولار لدعم متضرري زلزال تركيا وسوريا

ياسر رشاد - القاهرة - طالبت منظمة الصحة العالمية المجتمع الدولي بتوفير 84.5 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الصحية للمتضررين من الزلزال المدمر في تركيا وسوريا.

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قالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، في بيان، "إن المناشدة الأولية تتناول الموقف الصحي في الدولتين بعد هذه الكارثة الإنسانية والتهديدات الرئيسية للصحة"، مؤكدة ضرورة الاستجابة للتعامل مع التداعيات الصحية التي ستنجم عن الأوضاع الجديدة للسكان في البلدين.

وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" عبور 143 شاحنة معبري "باب الهوى" و"باب السلام" السوريين منذ التاسع من فبراير الجاري، مشددًا على أن هذه العمليات ستتواصل "طالما كانت هناك احتياجات ملحة لمساعدة المتضررين.

و أعربت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"عن قلقها من

تعطل إنتاج الغذاء الأساسي في كل من تركيا وسوريا، مؤكدة أنها تقوم بتوسيع نطاق عملياتها على الأرض، مع تركيزها على احتياجات المجتمعات الريفية.

أطلقت الأمم المتحدة، قبل أيام، نداءً للمجتمع الدولي بتقديم تمويلات مالية بقيمة مليار دولار لصالح متضرري زلزال تركيا وسوريا، علمًا بأن عدد قتلى هذه الكارثة بلغ في تركيا 36 ألفًا و187 ضحية، وفقًا لآخر إحصائية رسمية أعلن عنها، في وقت سابق، سليمان صويلو وزير الداخلية التركي.

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