شكرا لقرائتكم خبر عن الدوري الإنجليزي.. مفاجآت بالجملة في تشكيل ليفربول المتوقع أمام نيوكاسل اليوم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - من المقرر أن يقع ليفربول ضيفًا ثقيلًا على نيوكاسل يونايتد مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز في نسخته الجارية 2022/2023.

توقيت مباراة ليفربول ونيوكاسل والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

وتذاع أحداث اللقاء المرتقب بين الطرفين عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية، الناقل الحصري لجميع مجريات الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023.

تشكيل ليفربول المتوقع لمباراة نيوكاسل اليوم في الدوري الإنجليزي

ويتساءل العديد من عشاق الكرة المستديرة عن تشكيل ليفربول المتوقع لمباراة نيوكاسل اليوم في الدوري الإنجليزي، والذي يأتي كالتالي..

في حراسة المرمى: أليسون.

في الدفاع: أرنولد، ماتيب، جوميز، روبرتسون.

وفي الوسط: كيتا، فابينيو، هندرسون.

الشق الهجومي: صلاح، جاكبو، نونيز.

الجدير ذكره يقع الريدز في الترتيب التاسع بمسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 32 نقطة، بينما يقع نيوكاسل في المركز الرابع برصيد 41.