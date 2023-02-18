شكرا لقرائتكم خبر عن أبراهام يعود إلى الدوري الإنجليزي من بوابة هذا النادي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف تقرير صحفي اليوم السبت عن مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما أشار إلى اقتراب رحيل الدولي الإنجليزي تامي أبراهام عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما الإيطالي.

أستون فيلا يستفسر عن ضم أبراهام

وبحسب ما ذكره الصحفي الرياضي "بيلي" فإن أبراهام يقترب من الانضمام إلى صفوف نادي أستون فيلا الإنجليزي، بعدما استفسرت إدارة الفريق من أجل ضم اللاعب.

وتشير العديد من التقارير الصحفية إلى صعوبة رحيل الدولي الإنجليزي عن صفوف الذئاب، لما يشكله من عمود أساسي من أعمدة الفريق خاصة خلال الفترة الجارية.

عقد أبراهام مع روما

وفي ذات السياق انضم المهاجم الإنجليزي إلى صفوف روما في صيف 2021، قادمًا من نادي تشيلسي، بعقد سارٍ حتى صيف 2026.

تعرف على أرقام أبراهام مع روما

شارك اللاعب منذ انطلاق الموسم الجاري مع النادي الإيطالي في 30 مباراة، ناجحًا في هز شباك الخصم بـ7 أهداف فقط لا غير.