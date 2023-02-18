شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالأرقام.. البيت الأبيض يكشف خسائر فاغنر الروسية في أوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال البيت الأبيض إن مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة تكبدت أكثر من 30 ألف قتيل منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير (شباط)، مع مقتل نحو 9 آلاف من هؤلاء المقاتلين خلال عمليات قتالية.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي للصحافيين في إفادة دورية أمس الجمعة، إن "الولايات المتحدة تقدر أن 90% من أفراد مجموعة فاغنر الذين لقوا حتفهم في أوكرانيا منذ ديسمبر (كانون الأول)سجناء مدانون.

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي نقلًا عن معلومات مخابراتية إن نصف إجمالي عدد القتلى وقع منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول) مع زيادة حدة القتال في مدينة باخموت بشرق أوكرانيا.

وأضاف كيربي أن مجموعة فاغنر حققت مكاسب متزايدة داخل باخموت وحولها خلال الأيام القليلة الماضية ولكن تلك المكاسب استغرق تحقيقها عدة أشهر وجاءت "بتكلفة مدمرة لا يمكن تحملها".

وقال "من المحتمل أن ينتهي بهم الأمر بالنجاح في باخموت، لكن ذلك سيثبت أنه ليس له قيمة حقيقية لأنه ليس له قيمة استراتيجية حقيقية".

وأضاف أن القوات الأوكرانية ستحتفظ بخطوط دفاعية قوية عبر منطقة دونباس.

وقال كيربي للصحفيين إن فاغنر ما زالت تعتمد بشكل كبير على المدانين الذين أرسلوا إلى الحرب دون تدريب أو معدات وذلك على الرغم مما أعلنه يفجيني بريجوجين مؤسس فاجنر في الآونة الأخيرة عن التوقف عن تجنيد السجناء للقتال في أوكرانيا.