شكرا لقرائتكم خبر عن صفقة تبادلية ضخمة بين ليفربول وباريس ضمن صفقة صلاح والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، عن وجود مفاجأة مدوية، حول إنتقال النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، إلى ليفربول الإنجليزي فى نهاية الموسم الجاري، ضمن صفقة إنتقال الفرعون المصري محمد صلاح إلى باريس المتوقع، فى صفقة تبادلية هي الأكبر بالدوريات الأوروبية الكبري.

وأفادت التقارير أن نيمار يحظي على إعجباب كبير من مسئولي الريدز، والذي يراه الفريق الإنجليزي أنه قد يعيد نسخة النجم البرازيلي الآخر فيلبي كوتينيو حال التعاقد معه، نظرا لمهارته العالية وتقارب الثنائي فى أسلوب وطريقة اللعب.

ولكن على الرغم من ذلك لم يحسم نيمار وجهته القادمة بالشكل الكامل، فى الوقت الذي لا يمانع الفريق الباريسي رحيله فى الصيف، سواء إلى ليفربول أو إلى وجهة آخري يريدها اللاعب داخل البيرميرليج.



والد اللاعب يتحكم فى مستقبل نيمار

وأضافت بعض المصادر أن والد نيمار سيكون كلمة السر الأولي والأخيرة، فى خطوة نيمار القادمة، حيث أكدت بعض المصادر القريبة من اللاعب أن النجم البرازيلي يمتلك ما لا يقل عن خمسة عروض من الدوري الإنجليزي، أبرزها اليونايتد وتشيلسي.

حيث أن والد اللاعب لا يمنح عرض ليفربول الأفضلية الأكبر فى الفترة الحالية، فى ظل إنهيار الأخير هذا الموسم وفقده المنافسة على جميع البطولات المحلية.