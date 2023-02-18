شكرا لقرائتكم خبر عن نجم تشيلسي يؤكد تعرض صلاح للإهانة فى تشيلسي.. تصريح ناري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث النجم الإنجليزي جون أوبي ميكيل، لاعب تشيلسي السابق، عن فترة صلاح الأولي فى الدوري الإنجليزي، حينما كان لاعبا ضمن صفوف البلوز، فى ظل القيادة الفنية للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، والذي أفقد الفريق اللندني لاعبا من الطراز الرفيع.

حيث أكد أوبي ميكيل أن صلاح تعرض للإهانة داهل صفوف تشيلسي فى هذا الفترة، لا سيما أن اللاعب أبتعد عن المشاركة مع الفريق بصورة كبيرة، كما أنه لم يكن موفقا فى المباريات القليلة التى شارك بها مع الفريق.

وفجر أوبي ميكيل مفاجأة خطيرة، عن حدوث صراعات داخلية بين مورينيو وصلاح خلال تلك الفترة، حيث أوضح أن اللاعب تعرض للهجوم الشرس أمام جميع اللاعبين فى غرف الملابس بعد أحدي المباريات من قبل المدرب البرتغالي.

والذي قام بتعنيف اللاعب بشدة أمام الجميع، الشئ الذي نتج عنه بكاء صلاح حينها، الأمر الذي يظن أنه كان أحد الأسباب القوية فى إنتهاء علاقة اللاعب بالبلوز والإنتقال إلى الدوري الإيطالي.



أوبي ميكيل: صلاح حقق إنتقامه الخاص

ويري جون ميكيل أن صلاح قد حقق إنتقامه الخاص من مورينيو، بعد خطواته الثابتة فى الدوري الإيطالي، وعودته بهذا الشكل المرعب إلى الدوري الإنجليزي، عبر بوابة نادي ليفربول، والذي أبهر الجميع فور وصوله إلى قلعة الريدز، بعد أن تغيرت شخصية اللاعب تمامًا.

الجدير بالذكر أن هذه المناسبة ليست الأولي التى يحطم خلالها تشيلسي أسطورة فى الفريق بحجم صلاح، خاصة أن الفريق اللندني فشل فى الحفاظ على دي بروين فى وقت سابق، أحد أفضل لاعبي السيتي والدوري الإنجليزي بالوقت الحالي.