شكرا لقرائتكم خبر عن عرض جديد لشراء مانشستر يونايتد ينافس قطر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية عالمية عن وجود عرضًا جديدًا من أجل شراء نادي مانشستر يونايتد بعد الانباء الأخيرة حول وجود عرض قطري لشراء الفريق الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.

عرض قطري لشراء مانشستر يونايتد

وكان قد كشف الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني عن قيامه بتقديم عرضًا قويًا من أجل شراء نادي مانشستر يونايتد والاستحواذ بشكل كامل على النادي الإنجليزي من أجل الاستثمار فيه خلال الفترة القادمة.

ومن جانبه، أكد مجلس إدارة مصرف قطر الإسلامي ونجل رئيس الوزراء السابق لشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، أنه تقدم بعرض لشراء نادي مانشستر يونايتد بنسبة 100%.

عرض آخر لشراء مانشستر يونايتد

ووفقا لما نشره الصحفي الشهير، فابريزيو رومانو، فإن هناك عرض آخر من جانب INEOS لشراء الفريق الإنجليزي بعد الرعض المقدم من الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني.

وأضاف رومانو في تغريدته عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" أنه السير جيم راتكليف يريد شراء مانشستر يونايتد وتم تأكيد وجود عرض رسمي من أجل ذلك.

ملاك مانشستر يونايتد يعلنون عن رغبتهم في بيع النادي

الجدير بالذكر أن ملاك فريق مانشستر يونايتد قد قاموا بالإعلان عن نيتهم في بيع النادي في نوفمبر الماضي.

ومن ذلك الحين، تتهافت العروض على مانشستر يونايتد خاصة من جانب راتكليف، وهو من أثرياء بريطانيا والذي ابدى رغبته في شراء النادي الإنجليزي.