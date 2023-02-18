شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة موجعة - وفاة نجم تشيلسي السابق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن وكيل أعمال لاعب منتخب غانا ونادي تشيلسي السابق، كريستيان أتسو جناح، عن وفاته خلال الزلزال الأخير الذي ضرب تركيا.

ووفقا لما نشرته صحيفة آس الإسبانية، فقد قام وكيل أعمال اللاعب بالإعان عن وفاته وانتشال جثته بعد مرور 13 يوما على الزلزال المدمر.

مسيرة كريستيان أتسو في الملاعب الأوروبية

وكان قد سبق لأتسو وأن لعب للعديد من الفرق الأوروبية على رأسهم بورتو وريو آفي وتشيلسي وفيتيسه وإيفرتون وبورنموث ومالاجا ونيوكاسل يونايتد.

كما كان للاعب تجربة أحترافية عربية الموسم الماضي عندما لعب لصفوف فريق الرائد السعودي.

ضحايا زلزال تركيا

يذكر أن زلزال تركيا كانت قوته 7.7 درجة على مقياس رختر وسجلت الأراضي التركية 422 هزة ارتدادية كما قالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، إن عدد الضحايا جراء الزلزال، وصل 3703 أشخاص، بينما بلغ عدد المصابين 22 ألفا و286 فردًا.