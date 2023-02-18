شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يقترب من خطف صفقة تشيلسي المنتظرة فى الصيف والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت صحيفة أس الإسبانية، عن مفاجأة مدوية، حول إنتقال النجم البرتغالي جواو فيليكس، لاعب نادي أتليتكو مدريد والمعار حاليا إلى صفوف تشيلسي، حيث أكدت أن الفريق الكتالوني يمتلك إتفاق مسبق مع مسئولي الروخي بلانكوس بشأن إنتقال اللاعب إلى صفوف البلوجرانا.

وأضافت الصحيفة أنه على الرغم من إرتداء اللاعب لقميص تشيلسي فى الوقت الحالي، إلا أن اللاعب قد يتواجد ضمت صفوف برشلونة فى الصيف، بعد حل أزماته المادية، والتى أخذت تلاحق الفريق لفترات طويلة بسبب المديونات القديمة التى كانت على الفريق.

وأكدت بعض المصادر القريبة الآخري أن تشيلسي يسعي لشراء اللاعب بشكل نهائي من الأتليتك خلال المرحلة القادمة، ولكن سيضطر مسئولي البلوز للدخول فى مفاوضات مكثفة مع اللاعب ومسئولي الأتليتك من أجل ضمه فى الصيف.

خاصة أن عقد اللاعب لا يحتوي على بنود تتيح للفريق الإنجليزي أحقية شرائه بعد إنتهاء فترة إعارته، ومن ثم سيعود اللاعب إلى الأتليتك فى الصيف المقبل، وسيتصارع تشيلسي مع برشلونة من أجل ضم اللاعب.



موقف الأتليتك من رحيل اللاعب

وشددت بعض المصادر أن مسئولي أتليتكو مدريد وجهازه الفني بقيادة الأرجنتيني دييجو سيميوني، لا يرحبون ببقاء اللاعب، فى ظل أزماته الأخيرة التى أحدثها مع الفريق، ومن ثم فإن فكرة الجمع بين فيليكس والمدرب الأرجنتيني تكاد شبه مستحيلة.



شرط وحيد لعدم رحيل فيليكس

ويعد الشرط والخيار الوحيد لعدم رحيل فيليكس من الأتليتك،وعودته بشكل طبيعي للفريق المدريدي بعد إنتهاء إعارته، هو رحيل سيميوني نفسه من على رأس القيادة الفنية للفريق، الأمر الذي يعد شبه مستحيلا، بعد أن أصبح المدرب الأرجنتيني أحد أقدم مدربي الفريق على الإطلاق.