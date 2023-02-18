انت الان تتابع خبر بينهم طفل.. انقاذ 3 اشخاص من ركام الزلزال "المدمر" في تركيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتمكنت قوات الإنقاذ من انتشال الشخصين من تحت أنقاض مبنى مهدم بفعل الزلزال المدمّر في هاتاي.

وبلغت أحدث إحصائية لضحايا الزلزال رقم 45 ألف حالة وفاة في تركيا وسوريا.

وانهار نحو 84 ألف مبنى في تركيا، أو تضررت بشدة، إثر الزلزالين المدمرين وآلاف التوابع، وفق وزير التخطيط العمراني التركي، مراد كوروم.

