انت الان تتابع خبر غبار وارتفاع بدرجات الحرارة.. طقس العراق للأيام المقبلة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر ت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "الحالة الجوية للبلاد لهذا اليوم السبت في المنطقة الوسطى سيكون الطقس فيها صحواً، أما المنطقة الشمالية فالطقس سيكون صحواً مع بعض الغيوم كما تتساقط الثلوج فوق أقسامها الجبلية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن يوم أمس في جميع مناطق البلاد"، مبيناً أن "درجات الحرارة العظمى في بغداد والنجف الأشرف والديوانية وميسان والناصرية والمثنى 18، وكربلاء المقدسة 19، وأربيل 12، ودهوك والسليمانية 11، والبصرة 20".وأضافت أن "غداً الأحد في المنطقة الوسطى سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً الى غائم جزئي وفرصة لتساقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً، أما المنطقة الجنوبية فالطقس فيها سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً".

وأشار البيان إلى، أن "طقس يوم الاثنين في المنطقة الوسطى سيكون صحواً وأحياناً يكون غائماً جزئياً، وفي المنطقة الشمالية الطقس سيكون صحواً مع بعض الغيوم، في حين سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً وفي بعض الأماكن يكون غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في جميع مناطق البلاد".

وأوضحت الهيئة، أن "يوم الثلاثاء القادم سيكون الطقس في المنطقة الوسطى صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، أما المنطقة الشمالية فالطقس سيكون غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً".

ولفتت إلى أن "طقس يوم الأربعاء سيكون صحواً في جميع مناطق البلاد، فيما ستنخفض درجات الحرارة قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وستكون درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالية".

