انت الان تتابع خبر رسميًا.. عرض قطري لشراء مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأوضح البيان أن "الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني يؤكد أنه قدم عرضًا للاستحواذ على نادي مانشستر يونايتد لكرة القدم بنسبة 100٪"، دون تقديم أي تفاصيل عن المبلغ المقترح على الشياطين الحمر، ولكن يمكن أن يصل إلى مبلغ قياسي قدره 6 مليارات يورو، وفقًا لوسائل الإعلام.وتشير وسائل الإعلام إلى أن النادي المطروح للبيع منذ نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي من قبل ملاكه الأمريكيين، عائلة غلايزرز، يمكن أن يصبح أكبر صفقة بيع لناد رياضي في العالم مقابل نحو 6 مليارات يورو.

وأضاف البيان: "العرض يهدف إلى إعادة النادي إلى مجده السابق داخل وخارج الملعب -وقبل كل شيء- يهدف إلى إعادة الجماهير إلى قلب نادي مانشستر يونايتد لكرة القدم".

وأوضح أنه في حال الموافقة على العرض، سيتم تحرير النادي من ديونه التي تبلغ حاليًا 580 مليون يورو، ويتعهد مروجوه "بالاستثمار في فرق كرة القدم ومركز التدريب والملعب والبنية التحتية بالمعنى الواسع".

ويعدُّ مصرف قطر الإسلامي من أكبر البنوك في قطر، المساهم الأكبر فيه هو صندوق الثروة السيادي، جهاز قطر للاستثمار، صاحب شركة قطر للاستثمارات الرياضية التي تستحوذ على نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويعدُّ الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني (42 عاما)، نجل رئيس الوزراء القطري السابق، مشجعًا لمانشستر يونايتد منذ الطفولة. ومع ذلك، من المتوقع أن تكون هناك عروض أخرى لشراء النادي، حيث كان ورثة غلايزرز يأملون في الحصول على عروض مؤكدة اليوم الجمعة، ويرغبون في إكمال البيع بحلول نهاية نيسان/ أبريل المقبل.

وكان الملياردير البريطاني جيم راتكليف ومجموعته البتروكيماوية "إينيوس" التي تمتلك بالفعل ناديي نيس الفرنسي ولوزان السويسري، أبديا اهتمامهما علنًا بشراء النادي الإنجليزي. لكن الصحافة الإنجليزية اعتبرت أنه سيتم أيضًا تقديم عرض بقيادة مستثمرين سعوديين.

