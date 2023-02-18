شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة | إنتهاء مسيرة حكم بالدوري الإنجليزي بسبب آرسنال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إنجليزية مفاجأة من العيار الثقيل بشأن إنهاء مسيرة أحد الحكام داخل الملاعب بسبب خطأ ارتكبه ضد فريق آرسنال الإنجليزي.

لي ماسون يتسبب في فقدان آرسنال نقطيتن بالدوري الإنجليزي

ووفقا لما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن الحكم لي ماسون صاحب الـ51 عاما توصل لاتفاق مشترك مع لجنة الحكام على الانفصال وعدم التواجد مجددا في مباريات البريميرليج.

ويأتي هذا الاتفاق بعد الخطأ الذي ارتكبه الحكم خلال مباراة آرسنال أمام برينتفورد والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وأثناء هذه المباراة، تسبب الحكم الإنجليزي الذي كان يقود وقتها تقنية الفيديو في تعثر المدفعجية بعدما احتسب هدف إيفان توني بالخطأ، رغم وجود تسلل.

ولذلك، قامت لجنة الحكام بالدوري الإنجليزي بتوجيه اللوم على حكم اللقاء الذي تسبب في فقدان آرسنال نقطتين في صراع صدارة الدوري الإنجليزي وهو ما أدى لاحقا لفقدانه الصدارة.

تراجع آرسنال في ترتيب الدوري الإنجليزي

يذكر أن آرسنال قد خسر مؤخرا أمام مانشستر سيتي في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي بثلاثة أهداف مقابل هدف ليخسر الصدارة لصالح السيتي.