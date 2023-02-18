انت الان تتابع خبر السامرائي: السوداني يقود دبلوماسية العراق بمنهج "القوة الناعمة" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السامرائي في تغريدة تابعتها الخليج 365، إن "الدبلوماسية العراقية التي يقودها رئيس الوزراء بنفسه تحقق نجاحات متوالية في مجال العلاقات الدولية باعتمادها منهج القوة الناعمة".

وأضاف رئيس تحالف العزم، أن تلك الدبلوماسية تسعى "لترسيخ صورة جديدة للعراق تفرض احترامه والثقة به من قبل المجتمع الدولي".

