انت الان تتابع خبر هزة أرضية جديدة تضرب كهرمان التركية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبعد مرور 13 يوما على الزلزال المدمّر الذي ضرب جنوب تركيا وأجزاء واسعة من سوريا، لم تتوقّف توابعه ممثلة في الهزات الأرضية من حينها حتى الآن، حيث تم تسجيل آلاف الهزات.

وبلغت أحدث إحصائية لضحايا الزلزال رقم 44 ألف حالة وفاة في تركيا وسوريا.



وانهار نحو 84 ألف مبنى في تركيا، أو تضررت بشدة، إثر الزلزالين المدمرين وآلاف التوابع، وفق وزير التخطيط العمراني التركي، مراد كوروم.