انت الان تتابع خبر إيراني ينال شهادة الدكتوراه بعمر الـ91 عاماً! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - واستطاع الطالب البالغ من العمر 91 عاما من التخرج من جامعة أرومية بمرتبة مشرف جدا في فرع اللغة الفارسية و آدابها.

من جهته، أوضح رئيس كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة أرومية قائلا: "بهمن نزهت"، إن هذا الطالب استطاع إنهاء رسالته التي تحمل عنوان "أثر القرآن الكريم على أشعار الشاعر الكبير الإيراني حافظ الشيرازي".



وأضاف: "تم تقديم رسالة هذا الباحث بأسلوب علمي مع الأساليب الحديثة".