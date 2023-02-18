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الرافدين يعلن قرب افتتاح منفذ لبيع الدولار في مطار البصرة

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر المصرف في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "يعتزم افتتاح مركز لتصريف العملة داخل مطار البصرة الدولي لبيع الدولار للمسافرين بالسعر الرسمي المحدد 1320 بحسب تعليمات البنك المركزي العراقي".

وكان مجلس الوزراء برئاسة محمد شياع السوداني، قد وافق ، على قرار إدارة البنك العراقي بتخفيض سعر صرف الدولار لـ 1320.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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