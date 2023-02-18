شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دوريش نائب التنسيقية: جهود الدولة بالتوسع العمرانى يرسخ لحقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن الدولة بذلت جهود واسعة لمعالجة التحديات المختلفة وذلك في مسار متوازي على مدار السنوات القليلة الماضية، بما يسهم في تلبية احتياجات التنمية المستدامة واحتواء متطلبات النمو السكاني المتزايد.

وأوضح "درويش" العمل على تأهيل وجاهزية البنية التحتية لاستقبال الاستثمارات وإقامة المشروعات كان من بينها، مشيرا إلى أن التوسع العمراني كان ضرورة ملحة في إطار ترسيخ حقوق الإنسان وإعمالا بمبدأ الحق في السكن والذي جاء من الأهداف الأولى للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأضاف أن إنشاء مدن جديدة والقضاء العشوائيات، كان أمر حتمي أصرت القيادة السياسية على اختراقه لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لمختلف الفئات بالمجتمع، مؤكدا أن إنشاء منظومة عمرانية تتوافق والحياة الكريمة التى تستهدفها الدولة لجموع المصريين، كان في صدارة الأولويات، والتي عكست أن الدولة ترى احتياج المواطنين وقادرة على استغلال المساحات المتاحة بالتوسع العمراني والحفاظ على صحة المصريين.

وأشار عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إلى أن رؤية القيادة السياسية في ذلك هي الخروج من الوادى الضيق المتعلق بالكثافة السكنية إلى التوسع، وإدراك أن الدولة بحاجة إلى بنية تحتية قوية وقوة اقتصادية هائلة وهو ما ستساعد فيه تلك المجتمعات العمرانية لدفع عجلة الإنتاج إلى الأمام، وضمان فرص عمل موزعة على كافة المحافظات، معتبرا أن ذلك يعد ترسيخ للمفهوم الشامل للتنمية المستدامة وضمان عدالة التوزيع، حتى يشعر المواطن بثمار التنمية وتحسين المستويات المعيشية له.