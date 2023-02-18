شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة نيوكاسل الليلة في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، بقيادة نجمه المصري محمد صلاح، ضيفًا على حساب نظيره نادي نيوكاسل يونايتد، مساء اليوم السبت الموافق الثامن عشر من شهر فبراير الجاري ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول ضد نيوكاسل

ويلتقي فريق ليفربول مع نظيره نادي نيوكاسل يونايتد، على إستاد سانت جيمس بارك معقل نيوكاسل يونايتد وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي.

وتنطلق صافرة بداية أحداث مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت مصر والساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت السعودية والساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام نيوكاسل يونايتد

ومن المتوقع أن يدخل المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، مواجهة الليلة ضد نيوكاسل، بالتشكيل الآتي..

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: روبرتسون، جوميز، ماتيب، أرنولد.

خط الوسط: ايليوت، فابينيو، هندرسون.

خط الهجوم: جاكبو، نونيز، محمد صلاح.

موقف الفريقين من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

ويحتل ليفربول المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي برصيد 32 نقطة حصدها من 21 مباراة، حيث فاز في 9 مباريات وتعادل في 5 مباريات وخسر 7 مباريات.

في حين يحتل نيوكاسل يونايتد المركز الرابع في الموسم الحالي في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 41 نقطة حصدها من 22 مباراة، حيث فاز في 10 مباريات وتعادل في 11 مباراة وخسر مباراة واحدة.