84.5 مليون دولار مساعدات من الصحة العالمية لمنكوبي زلزال سوريا وتركيا

ياسر رشاد - القاهرة - دعت منظمة الصحة العالمية المجتمع الدولي لتخصيص 84.5 مليون دولار لتقديم مساعدة عاجلة للمتضررين جراء الزلزال في تركيا وسوريا، وفق روسيا اليوم.

وجاء في بيان للمنظمة، أنها تدعو لتخصيص الموارد لتغطية الاحتياجات في مجال الرعاية الصحية.

وأوضحت المنظمة أن ذلك يشمل توريدات الأدوية المهمة والمستلزمات الطبية، إضافة إلى إطلاق شبكة لفرق الإسعاف لتقديم الخدمات الطبية الأساسية والمواد لمعالجة المصابين.

يذكر أن زلزالا مدمرا بقوة 7.7 درجة بمقياس ريختر ضرب مناطق جنوب وجنوب شرقي تركيا وشمال سوريا يوم 6 فبراير الجاري، مما أسفر عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص وإصابة أكثر من 100 ألف بجروح.

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