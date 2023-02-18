انطلاق الدورة العاشرة لمهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما

ياسر رشاد - القاهرة - على مسرح مركز وزارة الثقافة والشباب انطلقت الدورة العاشرة لمهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما بمشاركة 500 ضيف من فنانين ومسرحيين وممثلي كبرى المسارح ومؤسسات الفنون الأدائية، وفق سكاي نيوز عربية.

وتضمن الافتتاح عرضا لفرقة إنانا السورية للمسرح الراقص بعنوان (الفجيرة في عيون الرحالة) من تأليف وإخراج جهاد مفلح والذي تناول بعضا من تاريخ الفجيرة وتطورها ومواضع ذكرها في المصادر التاريخية.

ويشمل المهرجان، الذي تنظمه هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام ويستمر حتى 24 فبراير، 11 عرضا من الإمارات والبحرين والعراق ولبنان والسودان والمغرب وفرنسا وأرمينيا وباكستان والمكسيك.

وعلى هامش العروض المقامة في مسرح جمعية دبا للثقافة والفنون والمسرح وبيت المونودراما بمدينة دبا الفجيرة، ينظم المهرجان 11 ندوة تطبيقية وجلسات نقدية تناقش موضوعات العروض.

كما يشمل برنامج المهرجان ورشة عمل بعنوان (القناع ولغة الجسد في

المسرح) يقدمها الممثل والمخرج الفرنسي سيرجي نيكولاي، وورشة أخرى بعنوان (فن المايم.. نظرة على التمثيل الصامت) يقدمها البرازيلي خورخي ماسكارينهاس، وورشا أخرى متخصصة في الرقص والأداء الحركي على المسرح.

وتستضيف الفجيرة على هامش المهرجان الدورة السادسة والثلاثين للكونغرس العالمي للهيئة الدولية للمسرح (آي تي آي) في الفترة من 20 إلى 24 فبراير.

وكان المهرجان الذي يقام كل عامين ويسلط الضوء على العروض الأدائية القائمة على الممثل الواحد قد انطلق لأول مرة في 2003.

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