تدشين "بيت العائلة الإبراهيمية" في الإمارات

ياسر رشاد - القاهرة - دشن وزير داخلية الإمارات الشيخ سيف بن زايد آل نهیان، ووزير التسامح والتعايش الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، بيت العائلة الإبراهيمية، ضمن منطقة السعديات الثقافية، وفق روسيا اليوم.

وأفادت وكالة أنباء الإمارات "وام"، بأن البيت يضم ثلاثة دور عبادة: "مسجدا وكنيسة وكنيسا"، حيث سيبدأ باستقبال زواره في الأول من مارس 2023.

‎وبحسب "وام"، فإن بيت العائلة الإبراهيمية "يعكس رؤية الإمارات وقيمها لتلاقي الإنسانية وحوار الثقافات، والتنوع الذي تتسم به دولة الإمارات العربية المتحدة، مكرسا جهوده لتعزيز التعايش السلمي للأجيال القادمة، ومستلهما مبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها قداسة البابا فرنسيس، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب في أبوظبي عام 2019".

‎من جهته، أوضح رئيس بيت العائلة الإبراهيمية محمد خليفة المبارك قائلا: "يأتي تأسيس بيت العائلة الإبراهيمية ليشكل امتداداً لإرث الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد، والقيم التي بنى عليها دولتنا، ورؤيته للسلام وقيم التفاهم والاحترام

المتبادل في دولة تحتضن اليوم أكثر من 200 جنسية من حول العالم، ونأمل أن يكون هذا الصرح مصدر أملٍ لأجيال المستقبل، ومنارة تجمعهم على الخير، لأجل عالم متفاهم ومتعايش بسلام".

‎وتمت الإشارة إلى أن بيت العائلة الإبراهيمية يضم دور عبادة ثلاثة، وهي مسجد فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، وكنيسة قداسة البابا فرنسيس، وكنيس موسى بن ميمون، حيث تتيح هذه المرافق الثلاثة للزوار فرصة الاستفادة من الخدمات الدينية التي توفرها، وممارسة شعائرهم وعباداتهم، كما يمكنهم حجز الجولات الإرشادية، والمشاركة في الاحتفالات الدينية، والاطلاع على المعتقدات الإيمانية والدينية المختلفة.

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