غلام إلهي.. إيراني يحصل على الدكتوراه في سن 91 عامًا

ياسر رشاد - القاهرة - تمكن الإيراني غلام رضا كريم إلهي، وهو يبلغ من العمر 91 عاما، من مناقشة رسالة الدكتوراه أمام مجموعة من أساتذة اللغة الفارسية و آدابها، وفق ما ذكرت "إرنا".

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واستطاع الطالب البالغ من العمر 91 عاما من التخرج من جامعة أرومية بمرتبة مشرف جدا في فرع اللغة الفارسية و آدابها.

من جهته، أوضح رئيس كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة أرومية قائلا: "بهمن نزهت"، إن هذا الطالب استطاع إنهاء رسالته التي تحمل عنوان "أثر القرآن الكريم على أشعار الشاعر الكبير الإيراني حافظ الشيرازي".

وأضاف: "تم تقديم رسالة هذا الباحث بأسلوب علمي مع الأساليب الحديثة".

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