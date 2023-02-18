الشتاء المقبل سيكون أصعب من الحالي بسبب "أزمة الغاز"

ياسر رشاد - القاهرة - صرح رئيس وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، عقب مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن، بأن الشتاء المقبل للاتحاد الأوروبي سيكون أقسى من الشتاء الحالي بسبب "أزمة الغاز"، وفق روسيا اليوم.

وكتب بيرول على حسابه في موقع "تويتر": "أقدر جهود الاتحاد الأوروبي للتغلب على أزمة الغاز هذا الشتاء، لكن الشتاء المقبل سيكون أكثر صعوبة".

وأشار إلى الحاجة "لوضع خطة رئيسية جديدة للصناعة الأوروبية"، لكنه لم يقدم تفاصيل محددة.

وأعرب بيرول، في وقت سابق، عن اعتقاده بأن الدول الأوروبية ستواجه صعوبات جدية، إذا لم تقلل من مستوى استهلاك

الغاز الطبيعي.

وتعمل الحكومات الأوروبية، على ملء الكثير من النقص في الغاز لديها بغاز طبيعي مسال باهظ الثمن، يتم شحنه عن طريق البحر من الولايات المتحدة وقطر.

ودفع الطلب على الغاز الطبيعي المسال، أوروبا وآسيا إلى التنافس، حيث ارتفعت أسعاره بشكل كبير، مما حفز التحول إلى أنواع الوقود الأخرى، بما في ذلك الفحم.

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