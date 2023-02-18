عدد قتلى الزلزال في تركيا يتجاوز 39 ألفا

ياسر رشاد - القاهرة - قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو اليوم الجمعة إن عدد القتلى جراء الزالزال المدمر الذي وقع يوم الإثنين من الأسبوع الماضي ارتفع إلى 39672 قتيلا في تركيا.

وأضاف أيضا في تصريحات بثتها قناة (سي.إن.إن ترك) الخاصة إن حوالي 82 ألف بناية إما انهارت أو تضررت بشدة نتيجة للزلزال في تركيا.

زلزال تركيا .. رؤساء حكومات ووزراء ومشاهير يتصدرون قائمة المتبرعين (شاهد)

وأطلقت منظمة الصحة العالمية مناشدة اليوم الجمعة

لجمع 84.5 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الصحية بعد الزلزال في تركيا وسوريا.

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في بيان "المناشدة الأولية تتناول الموقف الصحي في الدولتين بعد هذه الكارثة الإنسانية والتهديدات الرئيسية للصحة واستجابة المنظمة منذ وقوع الزلزال وأولويات التعامل مع التداعيات الصحية في البلدين".