معايير التقديم على منتج تمويل الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية

ياسر رشاد - القاهرة - تصدر بنك التنمية الاجتماعية، مؤشرات جوجل بالمملكة العربية السعودية، عقب إعلان إعادة استقبال طلبات التقديم على منتج تمويل الأسرة.

وكانت طلبات التقديم متوففة منذ عدة أشهر، ولكن تم فتحها من جديد حيث يستهدف منتج تمويل الأسرة، العائلات ذات الدخل المحدود لمساعدتها على تحمل أعباء الحياة.

نبذة عن تمويل الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية

-يصل سقف التمويل في المنتج إلى 100 ألف ريال في حال عدم الاستفادة من أحد منتجات التمويل الاجتماعي سابقاً.

- تصل مدته إلى 5 سنوات.

- التيسير في طريقة السداد حيث تتم بشكل شهري ودون رسوم إدارية.

- يتميز المنتج بالإعفاء في حالة الوفاة أو العجز الكلي وذلك بحسب الشروط الخاصة بوثيقة التأمين.

شروط التقديم على منتج تمويل الأسرة

- أن لا يتجاوز عمر المقترض 70 سنة

والكفيل 55 سنة.

- أن لا يزيد الدخل الشهري على 14,500 ريال.

- أن لا يتجاوز نصيب الفرد من دخل الأسرة مبلغ 3000 ريال، ويتم احتساب نصيب الفرد بتقسيم الدخل الشهري لرب الأسرة على عدد أفراد الأسرة.

- أن يحتسب الابن ضمن أفراد الأسرة إذا لم يتجاوز عمره 24 عاماً ما لم يكن موظفاً أو متزوجاً والفتاة ما لم تكن موظفة أو متزوجة.

- يحق للمرأة التقدم بطلب تمويل أسرة إذا كانت مطلقة أو أرملة وتعول طفلاً فأكثر.