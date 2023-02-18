ولي العهد السعودي يعين يوسف البنيان رئيساً لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة

ياسر رشاد - القاهرة - أصدر الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد السعودي، قراراً بتعيين يوسف بن عبدالله البنيان رئيساً لمجلس إدارة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ويشغل البنيان منصب وزير التعليم حاليا وقد شغل سابقا عدة مناصب منها نائباً لرئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، والرئيس التنفيذي لها، ونائب الرئيس التنفيذي للمالية، وكذلك نائب الرئيس التنفيذي لوحدة العمل الاستراتيجية للكيماويات، إلى جانب عضويته في العديد من مجالس الإدارات في عدد من الشركات والهيئات واللجان.

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وأنشئ بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة بقرار مجلس الوزراء رقم

(376) الموافق 16 / 2 / 2021، وصدر نظامه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ الموافق 2 / 11 / 2022 كأحد الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني، الذي يهدف إلى زيادة إجمالي محفظة القروض للقطاع المالي وسد الفجوة التمويلية، وتعزيز مساهمة المؤسسات المالية في تقديم حلول تمويلية مبتكرة، وتحقيق الاستقرار المالي لهذا القطاع الحيوي المهم.