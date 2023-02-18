شروط ومميزات خدمة تمويل الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية السعودى .. التفاصيل كاملة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن بنك التنمية الاجتماعية السعودي، إتاحة منتج تمويل الأسرة لمن يرغبون في التقدم للحصول عليه مع انطباق الشروط عليهم، وأعيد أمس الخميس فتح باب التقديم على منتج تمويل الأسرة بسقف تمويل يصل إلى 100 ألف ريال سعودي، وقال البنك إن المنتج توقف لإجراء تحسينات ضمن خطته لتطوير منتجات تمويل الأفراد.

وترصد بوابة الوفد الإلكترونية مميزات وشروط منتج تمويل الأسرة التي أعلن عنها البنك:

سقف التمويل يصل إلى 100 ألف ريال

طريقة السداد بشكل شهري،بدون رسوم إدارية.

مدة تمويل تصل إلى 5سنوات.



الإعفاء في حالة الوفاة أو العجز الكلي، حسب الشروط الخاصة بوثيقة التأمين.

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الشروط كالتالي:

ألا يتجاوز عمر المقترض 70 سنة والكفيل 55 سنة.

ألا يزيد الدخل الشهري عن 14,500 ريال.

ألا يقل عدد أفراد الأسرة عن فردين.



ألا يتجاوز نصيب الفرد من دخل الأسرة مبلغ (3000) ريال، ويجري احتساب نصيب الفرد بتقسيم الدخل الشهري لرب الاسرة على عدد أفراد الأسرة.



يحق للرجل التقدم بطلب تمويل أسرة إذا كان متزوج وإذا كان أرمل أو مطلق، ويشترط أن يعول طفلاً فأكثر.



يحق للمرأة التقدم بطلب تمويل الأسرة إذا كانت مطلقة أو أرملة، أو

إذا كانت زوجة مهجورة، ويشترط أن تعول طفلاً فأكثر.



ألا يقل عمر طالبة القرض إذا كانت زوجة مهجورة عن 30 سنة، وألا يقل عمر أصغر أبنائها عن سنة واحدة.

التسجيل للحصول على تمويل الأسرة:

يمكن التسجيل إلكترونيًا للحصول على منتج تمويل الأسرة عبر اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول على خدمة التقديم الإلكتروني للتمويل الاجتماعي من هنــــا.

من القائمة الرئيسية اختر "إضافة تطبيق جديد" ثم "طلب الحصول على تمويل جديد".

من قائمة البرامج، انقر فوق "إرسال" في خيار المنتجات الفردية.

من قائمة المنتجات، انقر فوق "إرسال" في الخيار: تمويل العائلة.

املأ حقول التقديم، ثم انقر فوق "حفظ".

اختر القسط الشهري المطلوب.

قم بتحميل جميع المستندات، وانقر فوق "الموافقة على جميع الملفات".

بعد الإرسال يكون لديك رقم طلب ويمكنك متابعة حالته في نتائج الإجراءات.