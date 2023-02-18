داعش يُنهي حياة 53 شخصًا بريف حمص السوري

ياسر رشاد - القاهرة - أنهى تنظيم "داعش" الإرهابي، حياة 53 شخصًا في هجوم على ريف حمص الشرقي السوري، بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، استهدفوا خلاله مدنيين سوريين يقومون بجمع ثمار "الكمأة" في البادية السورية.

ووفقًا لـ "سبوتنيك" الروسية، هاجم مُسلحي "داعش"، مجموعة مدنيين أثناء قيامهم بالبحث عن ثمار "الكمأة" في الأراضي الصحراوية بادية "السخنة"، أقصى ريف حمص الشرقي".

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وقام "المُسلحون بالتنظيم الإرهابي باستهداف المدنيين بوابل من نيران رشاشتهم بشكل مباشر ومن منطقة قريبة، فيما تُشير المعطيات إلى أن بعضهم تم إعدامه بالرصاص من قِبل مُسلحي التنظيم".

والضحايا هم 50 مدنيًا وضابط وعنصران يتبعون إلى قسم "حماية الطرق" الدولية، التابع لوزارة وزارة الداخلية السورية"، وارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم الإرهابي، في ظل صعوبة الاتصال مع بعض المفقودين من جامعي "الكمأة" الذين كانوا مُتواجدين في المنطقة التي تعرضت لهجوم مُسلحي داعش.

من ناحية أخرى، بعد مرور أيام

على الزلزال الذي ضرب سوريا، تنتشر على وسائل التواصل صور تنقل تفاصيله، وتروي قصصًا عن أحداث بعضها صحيحة وأخرى من نسج الخيال، وفي هذا الإطار، انهار مبنى خالٍ من السكان ومُؤلف من 3 طوابق قُرب دوار المكاتب، في حي البياضة بمدينة حمص السورية من دون ضحايا.

هذا ولفتت وزارة الدفاع الإماراتية في تغريدة عبر موقع التدوينات المُصغرة "تويتر"، اليوم الجمعة، إلى أن عملية "الفارس الشهم 2" مُتواصلة لدعم تركيا وسوريا في مواجهة آثار الزلزال، مُشيرة إلى أنه تم إرسال إجمالي 91 طائرة شحن مُحملة بالمساعدات إلى البلدين حتى الآن.