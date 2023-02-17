شكرا لقرائتكم خبر عن خطة النواب: إطلاق قناة مصر الوثائقية حدث هام يليق بمكانة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن إطلاق قناة وثائقية مصرية حدث هام يليق بمكانة مصر وتاريخيها الطويل والعريق، مشيرا إلى أن التوثيق لكل أحداث العالم يجب أن يكون من أقدم الدول واول من صنع الحضارة وهي مصر الغالية .

وأشاد سالم علي إطلاق القناة التي تعتمد على إنتاج افلام وثائقية متميزة وبالفعل تم أنناج 50 فيلماً وثائقياً من خلال وحدة الأفلام الوثائقية بالشركة المتحدة حاول بعضها توثيق توجهات جماعات الإسلام السياسي»، إلى جانب «إخراج الحلقة الوثائقية الأخيرة من مسلسل (الاختيار)، الذي عرض في رمضان الماضي.

وقال سالم : أتقدم بكل الشكر والتقدير للقائمين علي إدارة الشركة المتحدة لما يبذلوة من مجهود ضخم و اتمنى كل التوفيق للقناة الوليدة والعاملين بها أن يتم الاهتمام بتاريخ مصر وتوثيقه بالشكل الذي يتوافق مع مكانة مصر الكبيرة، حيث يوجود لدينا ما يصنع أقوى الأفلام على كل المستويات التاريخية والسياسية والاقتصادية.

وأشار إلى أهمية ان تكون القناة منبرًا لاكتشاف مصر من جديد بعد حملات التشويه التي تعمد البعض إطلاقها على مصر، وتمني سالم ان يكون هناك فيلم وثائقي ضخم عن حرب أكتوبر المجيدة والتي ما زالت تحمل اسرار كثيرة لم يتم الكشف عنها حتي الآن .