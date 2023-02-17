شكرا لقرائتكم خبر عن نجل النقراشى باشا: والدى لم يكتب مذكراته ورفض ارتداء سديرى واقى من الرصاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور هانى النقراشى، عضو المجلس الاستشارى لرئيس الجمهورية، ونجل النقراشى باشا، والدتى قالت لى ذات مرة إن البوليس أعطى والدى سديرى مضاد للرصاص ليرتديه لكنه رفض، موضحا أن والده لم يكتب مذكراته لكنه كان يحضر أوراق تخص عمله للمنزل كى يستكملها.

وأضاف هانى النقراشى، خلال استضافته بقناة إكسترا نيوز، منذ 3 سنوات قررنا أن نهدى وثائق والدى لدار الوثائق المصرية، حيث تم الاتفاق على موعد وتم التسليم رسمى كى يحفظوها حتى تكون وثائق للأجيال القادمة وللباحثين فى التاريخ.

وأشار هانى النقراشى إلى إن أن والده لم يشعرهم فى البيت بأى إضطرابات تحدث، مضيفا تعلمت من والدى أن يكون الشخص أمين مع نفسه والله وشعبه، ولا يفرط شئ ليس مقتنع انها مفيدة، وضميره مستريح بما يقول.

ولفت هانى النقراشى، اهتميت بمجال الهندسة بشكل كبير، ولذا التحقت بكلية الهندسة جامعة القاهرة قسم الميكانيكا، وبعد الحصول على البكالوريوس سافرت لألمانيا وحصلت على الدكتوراة وعملت هناك فى مجال الذبذبات الميكانيكية.