الصين تُجدد دعوتها لروسيا وأوكرانيا وقف إطلاق النار

ياسر رشاد - القاهرة - دعا مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جون، روسيا وأوكرانيا مرة أخرى لوقف إطلاق النار وبدء محادثات السلام في أقرب وقت ممكن، مُؤكدًا دعوة بلاده للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والناتو للجلوس إلى طاولة المفاوضات مع موسكو ومناقشة بناء هيكل أمني متوازن.

وأضاف تشانغ جون خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "يجب على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والناتو الجلوس (إلى طاولة المفاوضات) مع روسيا بهدف إجراء حوار شامل ومتعمّق على أساس مبادئ عدم قابلية الأمن للتجزئة. يجب أن يناقشوا كيفية إقامة بنية متوازنة وفعّالة ومستدامة ".

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من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن بكين والاتحاد الأوروبي اتفقا على استئناف الحوار بشأن حقوق الإنسان قريبا، بعد أن تم تعليقه وسط عقوبات متبادلة بسبب الوضع في

إقليم شينجيانغ الصيني.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ وين بين في إفادة صحفية اليوم الأربعاء: "وفقا لاتفاقات ثنائة، فإن الدورة الثامنة والثلاثين للحوار حول حقوق الإنسان بين الصين والاتحاد الأوروبي ستعقد في بروكسل في المستقبل القريب".

وأشار إلى أن الطرفين سيتبادلان وجهات النظر حول التقدم والتعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان.

وأضاف: "الصين مستعدة للدخول في حوار بناء وتعاون بشأن قضية حقوق الإنسان مع جميع الأطراف، بما فيها الاتحاد الأوروبي، على أساس المساواة والاحترام المتبادل، من أجل تحسين التفاهم المتبادل وتوسيع التوافق".