ارتفاع عدد ضحايا هجوم كراتشي إلى 7 قتلى بباكستان

ياسر رشاد - القاهرة - أسفر هجوم شنته مجموعة انتحارية لطالبان الباكستانية مساء الجمعة على مجمع للشرطة في كراتشي عن سبعة قتلى بينهم المهاجمون الثلاثة، وفق ما أفاد مصدر رسمي.

وقال المتحدث باسم حكومة ولاية السند مرتضى وهاب صديقي لوكالة فرانس برس “قتل 4 أشخاص في الهجوم هم شرطيان وحارس (شبه عسكري) وعامل صيانة”، مضيفا أن العملية انتهت بمقتل الإرهابيين الثلاثة.

وكانت عناصر مسلحة اقتحمت في وقت سابق مركز الشرطة في مدينة كراتشي بجنوب باكستان وسط وابل من

إطلاق النار وسلسلة من الانفجارات القوية.

هجوم مسلح على مركز شرطة كراتشي في باكستان(شاهد)

وكانت عناصر مسلحة اقتحمت في وقت سابق مركز الشرطة في مدينة كراتشي بجنوب باكستان وسط وابل من

إطلاق النار وسلسلة من الانفجارات القوية.

وتعرض مركز شرطة كراتشي في باكستان لهجوم مسلح وأصيب عدد من عناصر الأمن لم يتم تحديد عددهمحتى الآن.

ووثق مقطع فيديولقطات من محيط مركز الشرطة عقب تعرضه لهجوم مسلح.

وفرضت السلطات كورديون أمني للتحقيق في الواقعة، كما تواجدت سيارات الإسعاف لإنقاذ المصابين والجرحى.

وقال المتحدث باسم حكومة إقليم السند مرتضى وهاب، في تصريحات نشرتها وكالة أنباء "رويترز" البريطانية، إن مسلحين هاجموا مركزا للشرطة في كراتشي.