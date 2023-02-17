حكومات بأمريكا اللاتينية قلقة بشدة إزاء توسع إسرائيل الاستيطاني

ياسر رشاد - القاهرة - قالت حكومات الأرجنتين والبرازيل وتشيلي والمكسيك، اليوم الجمعة، إنها قلقة بشدة بسبب قرار إسرائيل التوسع في الاستيطان بالضفة الغربية.

وذكرت الحكومات في بيان مشترك حكوماتنا تعبر عن معارضتها لأي إجراء يعرض حل الدولتين للخطر، مضيفة أن التحرك الإسرائيلي ينتهك القانون الدولي، وداعية الطرفين إلى استئناف المحادثات والبعد عن تصعيد العنف.

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من جهته، يبحث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مشروع قرار، بحسب ما أكدت رويترز، سيطالب إسرائيل بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال دبلوماسيون إن من المرجح

أن يصوت المجلس المكون من 15 عضوا يوم الإثنين على النص الذي صاغته الإمارات بالتنسيق مع الفلسطينيين.

ومنحت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأحد تراخيص بأثر رجعي لتسعة مواقع استيطانية في الضفة الغربية المحتلة وأعلنت عن بناء عدد كبير من المساكن الجديدة في المستوطنات القائمة، مما دفع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للقول إنه “منزعج بشدة”.