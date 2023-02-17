جمعية مصارف لبنان تدين تحطيم البنوك وتوجه رسالة للمودعين

ياسر رشاد - القاهرة - أصدرت جمعية مصارف لبنان، اليوم الجمعة، بيانا تناولت فيه أحداث أمس بشأن تحطيم عشرات المحتجين فروعا لبنوك تجارية في العاصمة بيروت، وإضرام فيها النار، وكذلك قطع بعض الطرق اعتراضا على القيود غير الرسمية المفروضة على عمليات السحب إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية الآخذة في التدهور بسرعة.

وجاء في البيان: "تماما كما حذّرت منه جمعية مصارف لبنان في بيانها السابق، بدأت خطة التدمير الممنهج للقطاع المصرفي على يد مجموعة من المدفوعين المرتزقة الذين لا يتعدون الخمسين شخصاً. ولا يقنعنا أحد بأنهم من المودعين، فالمودع المتمتع بالحد الأدنى من الذكاء والمنطق يعرف انه بإحراق المصارف، انما يضرّ نفسه وسائر المودعين".

المودعون يحرقون المصارف في بيروت (شاهد)

وحذرت الجمعية من تحطيم آليات الصرف الآلي بسبب تكلفة نفقات التصليح التي ستزيد من الأعباء المصرفية وتضعف إمكانيات المصارف بإعادة حقوق المودعين.

وأضاف بيان الجمعية: "ما اتهام المصارف بأن إضرابها هو الذي أدى إلى انخفاض سعر صرف الليرة، ففيه أيضا الكثير من الخفّة والسطحية. فالمصارف في حيرة من أمرها: إذا أقفلت يعتبر إقفالها أنه وراء هبوط العملة الوطنية، وإذا فتحت، زُعم انها تضارب على الليرة".

وفسر البيان أسباب عجز بعض البنوك عن رد الودائع إلى المودعين قائلا: "تودع المصارف ودائع زبائنها لدى مصرف لبنان، لا سيما تنفيذاً لتعاميم مصرف لبنان وتماشيا مع أصول التعامل المصرفي العالمي، فتستخدم

هذه الأموال رغم إرادتها لدعم سعر الصرف ولتمويل الدولة، ثم تتنصل الدولة من إعادتها وينبري غوغائيون لتبرئة الدولة من التزاماتها. تخسر المصارف كل أموالها الخاصة التي كانت تتجاوز الأربعة وعشرين مليار دولار، فتتهم بأنها استولت على الودائع وأقرضتها لمصرف لبنان طمعاً بالمال، تصرف الدولة بعد اندلاع الأزمة في 17/10/2019 ما يزيد عن العشرين مليار دولار لغاية تاريخه دعما للتهريب وسعر الصرف، فيحمل المودعون المصارف مسؤولية الخسارة، تقرض المصارف أكثر من خمسة وخمسين مليار دولار من الودائع وتعمل لاستعادتها من مدينيها لتعيدها إلى المودعين، فتلزمها معظم القرارات القضائية بقبض هذه الديون على أساس سعر صرف قدره 1,507.58 ليرة لبنانية أو في أحسن الأحوال بموجب شيك مصرفي بالدولار المحلي مسحوب على مصرف لبنان يساوي أقلّ من خمسة عشر بالمئة من قيمة القرض الذي حصل عليه. فمن أين تعيد المصارف الودائع لزبائنها".