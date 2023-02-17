منظمة الصحة تناشد جمع 84.5 مليون دولار لتركيا وسوريا

ياسر رشاد - القاهرة - أطلقت منظمة الصحة العالمية مناشدة اليوم الجمعة لجمع 84.5 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الصحية بعد الزلزال في تركيا وسوريا.

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في بيان :"المناشدة الأولية تتناول الموقف الصحي في الدولتين بعد هذه الكارثة الإنسانية والتهديدات الرئيسية للصحة واستجابة المنظمة منذ وقوع الزلزال وأولويات التعامل مع التداعيات الصحية في البلدين".

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وعبرت حوالى 143 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية إلى شمال غرب سوريا منذ 9 فبراير عبر معبري باب الهوى وباب السلامة على الحدود مع تركيا حتى، مساء الخميس، بحسب ما أكدت الأمم المتحدة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظات حدوث هزة أرضية في تركيا منذ ساعات قليلة، أثناء مؤتمر صحفي لوزير الزراعة التركي وحيد كيريشتي مساء أمس الخميس.

وجاءت لحظة وقوع الهزة فيما كان الوزير التركي يتحدث عن زلزال 6 فبراير، الذي ضرب تركيا وسوريا وتسبب في وجود الكثير من الضحايا والوفيات، بالإضافة إلى معاناة البعض تحت الأنقاض، و ضربت هزة أرضية محافظة هاتاي جنوب البلاد.